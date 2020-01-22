В РУСАДА заявили, что новому главе Минспорта Матыцину под силу урегулировать кризис

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Новый министр спорта Олег Матыцин обладает необходимыми качествами для вывода российского спорта из кризиса, заявил "Интерфаксу" генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Я думаю, что ему по силам сдвинуть ситуацию с мертвой точки. У него есть для этого ряд необходимых качеств: он прагматичный, системный, взвешенный человек, коммуникативно открытый, притом достаточно спокойный. Что очень важно, он обладает авторитетом в международной спортивной среде, ведь он не только избран на второй срок президентом FISU (Международная федерация университетского спорта - ИФ), но входит в образовательную комиссию МОК (Международный олимпийский комитет - ИФ) и ряд других организаций", - сказал Ганус.

"Он обладает доверием со стороны спортсменов, так как не был связан с допинговым скандалом. Я с ним несколько раз общался, как мне кажется, у нас схожие взгляды на понимание проблем. Сейчас нужен именно такой человек, с опытом работы с международными спортивными организациями, нужны действия в парадигме международных принципов и ценностей, конечно, при соблюдении национальных интересов. Это все у него есть", - добавил он.

Во вторник Матыцин указом президента России Владимира Путина был назначен министром спорта. Он сменил на этом посту Павла Колобкова.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должно стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

РУСАДА будет оспаривать решение исполкома ВАДА в CAS. В качестве третьих сторон в спор вступили международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, российские Олимпийский и Паралимпийский комитеты, ряд спортивных федераций и спортсменов.