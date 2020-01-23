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Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на административный арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

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"Судебной коллегией по административным делам Краснодарского крайсуда рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Анапского районного суда, на основании которого Емельяненко был признан виновным в мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) и ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, защита спортсмена просила рассмотреть вопрос о снижении срока ареста до трех суток, однако жалоба краевым судом была оставлена без удовлетворения.

Как сообщалось, Емельяненко был задержан 21 января на базе отдых "Спорт" села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Согласно материалам административного производства, Емельяненко грубо нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью.

Емельяненко - многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Спортсмен периодически становится участником конфликтных ситуаций. В результате самой резонансной из них он получил реальный срок лишения свободы: в мае 2015 года суд приговорил спортсмена к 4,5 года колонии и штрафу в 50 тыс. рублей, признав его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его домработницы и похищении ее паспорта.

В ноябре 2016 года суд вынес решение о замене не отбытого срока заключения на исправительные работы.

Старший брат Александра, Федор - чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.

Александр Емельяненко

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