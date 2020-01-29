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Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Представителей России на взрослых разрядах турнира не осталось

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема Australian Open.

В четвертьфинале соревнования россиянка, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение от 32-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы – 5:7, 3:6. Продолжительность игры составила 1 час 33 минуты.

Таким образом, представителей России на взрослых разрядах Australian Open не осталось.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.

теннис Australian Open

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