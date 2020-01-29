Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open
Представителей России на взрослых разрядах турнира не осталось
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема Australian Open.
В четвертьфинале соревнования россиянка, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение от 32-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы – 5:7, 3:6. Продолжительность игры составила 1 час 33 минуты.
Таким образом, представителей России на взрослых разрядах Australian Open не осталось.
Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.