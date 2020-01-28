Джокович и Федерер встретятся в полуфинале Australian Open

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.

В четвертьфинале соревнования Джокович нанес поражение представителю Канады Милошу Раоничу со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). Продолжительность игры составила 2 часа 49 минут.

Ранее в полуфинал пробился швейцарец Роджер Федерер, который в борьбе за выход в эту стадию турнира одолел американца Тенниса Сандгрена – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 31 минуту.

Турнирная сетка вывела Джоковича и Федерера друг на друга.

Сейчас Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Федерер – третье. Каждый из них продолжительное время находились на вершине рейтинга.

Спортсмены встречались в официальных матчах 49 раз, счет по победам – 26-23 в пользу серба.

Федерер – 20-кратный победитель турниров Большого шлема, шесть раз он выигрывал Australian Open. Кроме того, швейцарец на Australian Open-2020 стал рекордсменом по числу участий на соревнованиях Большого шлема – 21 раз.

Джокович выигрывал турниры Большого шлема 16 раз, чаще всего - Australian Open, семь раз.