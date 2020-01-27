Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче четвертого круга турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи - 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Зверева. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Таким образом, представителей России в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось. Ранее в понедельник из соревнования выбыл первая ракетка России Даниил Медведев.
В женском одиночном разряде турнирный путь из россиянок продолжает Анастасия Павлюченкова, которой удалось выйти в четвертьфинал.