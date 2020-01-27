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Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче четвертого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи - 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Зверева. Матч продолжался 1 час 37 минут.

Таким образом, представителей России в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось. Ранее в понедельник из соревнования выбыл первая ракетка России Даниил Медведев.

В женском одиночном разряде турнирный путь из россиянок продолжает Анастасия Павлюченкова, которой удалось выйти в четвертьфинал.

теннис Australian Open

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