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Павлюченкова победила Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open

Павлюченкова победила Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.

В четвертом круге соревнования она одолела представительницу Германии Анжелик Кербер. Результат встречи – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут.

В настоящее время Павлюченкова является 30-й ракеткой мира, Кербер – 18-й.

Следующей соперницей россиянки будет 32-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса (Испания).

Павлюченкова сейчас единственная из россиянок, продолжающих турнирный путь на Australian Open в женском одиночном разряде. Потолком на турнирах Большого шлема для нее является выход в четвертьфинал (каждого из соревнований).

теннис Australian Open

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