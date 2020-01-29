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Футболист сборной Нидерландов Бергвейн перешел в "Тоттенхэм"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тоттенхэм" заключил соглашение с 22-летним атакующим полузащитником нидерландского ПСВ Стивеном Бергвейном

"Стивен подписал контракт с клубом, который будет действовать до 2025 года. Он будет носить майку с номером "23"", - говорится в сообщении.

Сумма контракта не называется, по данным британских СМИ, она составляет 25,4 млн фунтов + 1,7 млн фунтов бонусами.

Бергвейн дебютировал за ПСВ в 17-летнем возрасте, за клуб он провел в общей сложности 149 матчей и забил 31 мяч. Из них 15 - в прошлом сезоне. С начала текущего сезона он провел шесть голов в 29 матчах.

За сборную Нидерландов полузащитник впервые сыграл в октябре 2018 года, с того времени он сыграл за национальную команду страны в девяти матчах.

футбол

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