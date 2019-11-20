Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма"

Тренер Жозе Моуринью Фото: PA/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" стал португальский специалист Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Накануне пост главного тренера "Тоттенхэма" оставил аргентинец Маурисио Почеттино, который работал с клубом с 2014 года.

Ранее британские СМИ писали, что 56-летний португалец возглавит другой лондонский клуб - "Арсенал", а также может вернуться в мадридский "Реал".

После увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года Моуринью работал экспертом на телевидении. Он отклонил предложения тренировать от португальской "Бенфики" и китайского клуба "Гуанчжоу".

Среди прочих клубов португалец тренировал мадридский "Реал" (2010-2013), с которым выиграл испанскую Ла Лигу (2011/2012), Кубок Испании (2010/2011) и Суперкубок Испании (2012).