В РФС не получали сообщений о недопуске сборной России к ЧМ-2022

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не получал от Всемирного антидопингового агентства уведомлений о недопуске российской национальной команды до чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба РФС.

Так в союзе прокомментировали сообщения арабского телеканала BeIN Sports, который со ссылкой на ВАДА утверждает, что якобы агентство уведомило Россию о невозможности участия ее национальной команды в первенстве мира 2022 года, которое пройдет в Катаре.

В ФИФА в свою очередь также заявили, что не получали уведомлений ВАДА о том, что сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА приняло решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях. Как заявляли в агентстве, сборная России по футболу имеет право принять участие в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, но только в нейтральном статусе.

Российские футболисты смогут участвовать, если пройдут отборочный турнир, но статус команды будет "нейтральным", то есть, сборную нельзя будет называть сборной России, гимн РФ во время матчей исполняться не будет.

В Международной федерации футбола (ФИФА) на это заявили, что приняли к сведению решения ВАДА.