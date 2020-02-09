"Спартак" продлил контракт с защитником Андреем Ещенко

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Защитник Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским футбольным клубом "Спартак".

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Спартака", Ещенко сегодня исполняется 36 лет.

В клубе добавили, что трудовое соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.

Андрей Ещенко выступает за столичный клуб с лета 2016 года. За это время он провел за "Спартак" 86 матчей. В 2017 году Ещенко стал в составе красно-белых чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.