ФСБ заинтересовалась зарплатными документами в красноярском ФК "Енисей"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В офисе красноярского футбольного клуба "Енисей" сотрудники ФСБ проводят следственные действия, сообщили в пресс-службе краевого Минспорта. Их интересует бухгалтерия, добавили в пресс-службе клуба.

"Следственные мероприятия проводятся, собирают зарплатные документы футболистов. Но на работе клуба это не отразилось. Команда сейчас участвует в кубке ФНЛ и находится на Кипре", - сказал пресс-атташе клуба Антон Соркин.

В Минспорте уточнили, что ФСБ проверяет финансовую деятельность "Енисея" и его предыдущего руководства, "пока ни о какой выемке документов речи не идет".

В конце января министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил о неоправданно высоких зарплатах некоторых игроков футбольного клуба "Енисей".

"Прежнее руководство ФК "Енисей" без обсуждения с министерством и всяких тому оснований заключило дополнительное соглашение к контрактам со своими игроками, по которым их месячная зарплата с января 2020 выросла до 800 000, а иногда и до 1 млн 400 тысяч рублей", - сообщил министр на заседании правительства региона.

Губернатор Александр Усс тогда отметил, что "такие заработные платы футболистов без соответствующего результата - нонсенс".

Красноярский футбольный клуб "Енисей" в 2018 году под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева впервые в своей истории вышел в российскую Премьер-лигу, однако не смог в ней удержаться и вернулся в ФНЛ. В июне прошлого года Аленичев покинул "Енисей", в декабре заявление об уходе подал директор клуба Денис Рубцов, возглавлявший его с 2016 года.

Сейчас клуб занимает 17-е место в национальной лиге из 20 возможных.