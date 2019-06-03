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Десять игроков вслед за Аленичевым покинули вылетевший из РПЛ "Енисей"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Енисей" покинули 10 футболистов, сообщил в понедельник сайт красноярского клуба.

СпортАленичев объявил об уходе из "Енисея"Читать подробнее

"По итогам сезона РПЛ -2018/2019 "Енисей" расстался с группой игроков. Это вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин", - говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил футболистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В "Енисей" возвращаются из аренды голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

"Сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера. Мы ждем решение учредителей клуба", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об уходе из команды главного тренера Дмитрия Аленичева.

По итогам прошедшего сезона "Енисей" занял последнее место в Российской премьер-лиге, и в новом сезоне сыграет в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

футбол ФК Енисей

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