"Рубин" подтвердил перелом ноги у футболиста Дмитрия Тарасова

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитнику казанского "Рубина" Дмитрию Тарасову диагностирован перелом ноги, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

"Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов во время тренировки на сборе в Турции 21 февраля получил травму, после чего сразу покинул поле. В больнице нашему футболисту диагностировали "закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза", - говорится в сообщении.

Ранее о переломе ноги футболиста сообщали СМИ.

Экс-полузащитник московских "Локомотива", "Спартака" и ряда других клубов Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля. Соглашение действует до окончания нынешнего сезона.