"Рубин" подписал контракт с экс-полузащитником "Локомотива" Тарасовым

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком казанского "Рубина" сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.

Тарасов - воспитанник московских футбольных школ "Трудовые резервы" и "Спартак". Профессиональную карьеру начал в "Спартаке" (Москва) в 2004 году. Затем выступал за томскую "Томь" (с 2006 по 2008), "Москву" (2009) и московский "Локомотив" (с 2010 по 2019 год), с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка России (в 2015, 2017 и 2019 годах).

В составе национальной сборной России дебютировал в ноябре 2013 года в товарищеском матче с Сербией, всего за сборную сыграл восемь матчей, отметился победным голом в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (в 2013 году).