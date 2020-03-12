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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

McLaren не выступит на Гран-при Австралии F1 из-за коронавируса у члена команды

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Команда McLaren объявила о том, что не будет принимать участие в Гран-при Австралии "Формулы-1" в связи с тем, что один из ее представителей сдал положительный тест на коронавирус.

"Член команды был протестирован и изолирован, как только у него начались симптомы, и теперь он будет проходить лечение в местных органах здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы McLaren.

"Команда оказывает постоянную поддержку своему сотруднику, который теперь вступит в карантинный период", - отмечается в сообщении.

"Решение было принято исходя из обязанности бережного отношения не только к сотрудникам и партнерам McLaren, но и к ее конкурентам и болельщикам "Формулы-1".

Гран-при Австралии традиционно открывает программу чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Австралийский этап "Формулы-1" пройдет в ближайший уикенд, сама гонка в рамках этапа запланирована на 15 марта.

автоспорт Формула-1 McLaren

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