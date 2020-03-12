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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Последний этап Кубка мира по биатлону в Осло не состоится, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

"Этап Кубка мира в Осло отменяется", - говорится в сообщении.

Девятый, норвежский этап должен был пройти с 20 по 22 марта.

Ранее IBU анонсировал консультации с норвежскими органами здравоохранения и муниципалитетом Осло относительно возможности проведения этапа с учетом ситуации с коронавирусом.

Таким образом, соревнования в рамках Кубка мира завершатся после восьмого, финского этапа (с 12 по 15 марта).

В настоящее время в мужском зачете Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад, у него в активе 853 очка. Он на 43 балла опережает идущего вторым норвежца Йоханнеса Бе.

Среди женщин лидирует итальянка Доротея Вирер, у нее 776 очков. Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф (707).

биатлон

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