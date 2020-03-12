Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы оказались под угрозой отмены из-за COVID-19

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - УЕФА может приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса, сообщил Skysports.

О том, что такой шаг всерьез обсуждается, сообщил также глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес, слова которого приводит Marca.

Отмечается, что на такое решение организация может пойти из-за выявленного у футболистов некоторых клубов COVID-19.

17 марта должен состояться ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал". Однако футболисты и баскетболисты "Реала" были помещены в карантин из-за заражения коронавирусом у одного из баскетболистов основной команды мадридцев. В результате был приостановлен чемпионат Испании по футболу.

17 марта должен также состояться ответный поединок Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион". Но 12 марта выяснилось, что у защитника туринцев Даниэля Ругани выявлен коронавирус. В Италии чемпионат был ранее также приостановлен из-за сложно ситуации по COVID-19.