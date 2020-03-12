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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

УЕФА на следующей неделе обсудит возможность переноса ЧЕ на 2021 год

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - УЕФА проведет во вторник, 17 марта, срочное заседание, на котором обсудит возможный перенос чемпионата Европы по футболу-2020 на год. На такой шаг футбольные власти готовы пойти на фоне борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как уточняет "Би-би-си", заседание состоится в режиме видеоконференции.

Евро-2020 должно пройти сразу в нескольких городах Европы, включая Санкт-Петербург, в период с 12 июня по 12 июля.

Ранее стало известно, что УЕФА может приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Вопрос проведения этих соревнований также будет обсуждаться на заседании УЕФА.

футбол УЕФА Евро-2020

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