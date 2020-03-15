Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

"Краснодар" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" в воскресенье обыграли "Краснодар" в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:0. Голы забили Кристиан Нобоа (47-я минута) и Андрей Мостовой (90+3).

Новичок РПЛ "Сочи" одержал третью победу подряд и в турнирной таблице чемпионата находится на 11-м месте с 24 очками. "Краснодар" занимает второе место, набрав 41 балл. Лидирует "Зенит", у которого 50 очков.

футбол РПЛ Краснодар Сочи

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Этапы "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отменены

Чемпионат Германии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Английская премьер-лига приостановила чемпионат из-за коронавируса

УЕФА отложил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

УЕФА отложил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Чемпионат Франции по футболу приостановлен

Главный тренер лондонского "Арсенала" подхватил коронавирус

Первый этап "Формулы-1" Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');