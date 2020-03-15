"Краснодар" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" в воскресенье обыграли "Краснодар" в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:0. Голы забили Кристиан Нобоа (47-я минута) и Андрей Мостовой (90+3).
Новичок РПЛ "Сочи" одержал третью победу подряд и в турнирной таблице чемпионата находится на 11-м месте с 24 очками. "Краснодар" занимает второе место, набрав 41 балл. Лидирует "Зенит", у которого 50 очков.