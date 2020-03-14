Футбольный матч между "Сочи" и "Краснодаром" пройдет без зрителей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" - "Краснодар" 15 марта пройдет без зрителей в связи с постановлением властей Краснодарского края об ограничении массовых мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на сайте РПЛ.

"Краснодар" занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 41 очко. ФК "Сочи" располагается на 14 месте в премьер-лиге с 21 баллом.

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