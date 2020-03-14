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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

"Спартак" победил "Оренбург" в матче премьер-лиги

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл клуб "Оренбург" в матче 22-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в субботу в Оренбурге и завершилась победой гостей - 3:1.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте после удара Джоэла Фамейе. В самом конце первого тайма нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе его сравнял.

Во втором тайме гости развили успех: сначала на 72-й минуте Джордан Ларссон вывел москвичей вперед, а уже в компенсированное время отличился Резиуан Мирзов.

Желтую карточку получил наставник "Спартака" Доменико Тодеску, которая стала для него четвертой в сезоне, и следующую игру он должен пропустить.

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Оренбург" занимает 11-е место с 23 очками.

футбол РПЛ Спартак Оренбург

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