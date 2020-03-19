Федун инициирует обращение в ФИФА по реформам в футболе из-за коронавируса

Президент и совладелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент и совладелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун считает, что пауза в чемпионате России по футболу, а также падение курса рубля вызывают необходимость обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) запросом о корректировках в финансовых регламентах.

Федун подчеркивает, что из-за временного отсутствия доходов в день матчей и из-за резкого укрепления евро по отношению к рублю отечественные футбольные клубы столкнулись с финансовыми проблемами .

"Возникают вопросы - что делать с контрактами? Контракты большинства футболистов привязаны к евро. Расходы футбольных клубов, в которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Могут вырасти в 2 раза. Доходы - ноль, поскольку нет matchday (нет matchday revenue - выручки в день проведения матчей, формирующей значительную долю доходов успешных клубов - ИФ). Спонсоры, так как нет футбольных трансляций, скажут - зачем нам спонсорские контракты. Возникает вопрос, что делать с финансовым fair play (FFP, требование, согласно которому расходы клуба должны соответствовать его расходам - ИФ) разрекламированным", - сказал Федун в интервью телеканалу РБК.

"В Италии профсоюз футболистов ведет переговоры о том, что они в два раза сокращают зарплаты на время простоя. У нас единственный закон, к которому мы можем прицепиться - это в случае простоя предприятия платится 2/3 зарплаты. Что-то надо делать. У нас нет профсоюза футболистов, действующего, реального, который мог бы взять на себя ответственность от имени всех игроков", - отметил президент "Спартака".

По его словам, эти темы планируется обсудить с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым.

"Подумать, как помочь клубам финансово, какие-то меры. Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже, чем транспорт? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться к ФИФА за разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому fair play. Это целый набор, который я хочу обсудить с господином Дюковым", - отметил Федун.

Российская премьер-лига из-за коронавируса приостановила чемпионат, пока до 10 апреля.