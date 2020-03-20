Поветкин лишился зарубежных спарринг-партнеров из-за коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин столкнулся с трудностями при подготовке к поединку с британцем Дилианом Уайтом в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщил менеджер спортсмена Дмитрий Иванов.

"Как и следовало ожидать, пандемия коронавируса влияет не только на проведение самих боксерских поединков, но и на подготовку к ним. Через десять дней Александру надо начинать спарринги, были выбраны иностранные боксеры, похожие по стилю на Уайта, достигнуты договоренности, но из-за закрытия границ, они не могут приехать в Россию", - приводит слова Иванова пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

"Сейчас будем искать выход из ситуации, подбирать подходящих спарринг-партнеров у нас в России, и конечно остается открытым вопрос с проведением боя назначенного на 2 мая, против Дилиана Уайта и тут все зависит от властей Великобритании и ситуации в стране", - сказал менеджер.

Бой Поветкина против Уайта должен пройти в Манчестере.