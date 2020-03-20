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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Эксперт назвал невозможным возобновление чемпионата Германии по футболу в 2020 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Германии проведение футбольных матчей между профессиональными командами может возобновиться только в следующем году из-за пандемии коронавируса COVID-19, заявил немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит.

"Я твердо уверен в том, что их проведение (матчей - ИФ) снова станет возможным лишь в следующем году", - заявил Шмидт-Шанасит в эфире NDR.

"Я считаю нереальным, что этот сезон удастся доиграть до конца, - добавил вирусолог. - Мы видим, какова ситуация в Европе, и что нас ждет".

В Германии в настоящее время приостановлены матчи в двух высших дивизионах футбольного чемпионата страны до 2 апреля.

По словам Шмидта-Шанасита, проведение игр без зрителей в мае также маловероятно, так как фанаты в этом случае соберутся в других местах для просмотра игры, что может ухудшить ситуацию с распространением нового коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не проводить чемпионат Европы 2020 года ближайшим летом и перенес чемпионат на лето 2021 года. В УЕФА также подтвердили, что решили приостановить все свои турниры из-за ситуации с коронавирусом. Прерваны национальные чемпионаты по футболу во многих странах.

футбол коронавирус

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