Носителем коронавируса в Татарстане оказался волейболист "Зенита"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Волейболист казанского "Зенита" француз Эрвин Нгапет сообщил, что заразился коронавирусом.

"Я сдал положительный тест на covid-19 неделю назад. Самая тяжелая часть позади, я провел три сложных дня, но теперь все кончено. Я покидаю больницу через неделю", - написал спортсмен в инстаграме.

29-летний Эрвин Нгапет играет на позиции доигровщика. Цвета казанского "Зенита" он защищает с 2018 года. В составе сборной Франции он дважды выиграл Мировую лигу, один раз – чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пока зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции - у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции. По данным властей республики, сейчас состояние француза оценивается врачами как близкое к удовлетворительному.