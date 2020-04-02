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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04

ХК "Адмирал" заявил о намерении вернуться в КХЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" не планирует насовсем покидать Континентальную хоккейную лигу, а пропустит только сезон-2020/2021.

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"Подчеркиваем, о закрытии клуба не может быть и речи. Пропустив один сезон, мы вернемся в КХЛ, это наш долг перед болельщиками!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Сейчас всем нам важно выстоять перед угрозой эпидемии, сохранив при этом самое главное - детский и молодёжный спорт. У нас остается и будет работать ДЮСШ "Адмирал", в которой тренируется больше 300 приморских ребят 10 возрастов. Выпускники ДЮСШ "Адмирал" - команда Юниорской лиги U-18 и молодежная команда "Тайфун" - продолжат выступать в своих чемпионатах. Мы сделаем все, чтобы за это время приморская молодежь окрепла и подготовилась выступать на более высоком уровне", - отмечается там же.

Накануне сообщалось, что "Адмирал" приостановит свое выступление в КХЛ на один сезон, так как "на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире региональным оперативным штабом и министерством физической культуры и спорта Приморского края было принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса".

"Адмирал" дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/14. Наивысшее достижение – выход в 1/8 финала Кубка Гагарина, первую стадию плей-офф. В сезоне-2019/20, досрочно завершившемся из-за вспышки коронавируса, команда заняла последнее место в Восточной конференции регулярного чемпионата.

хоккей КХЛ

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