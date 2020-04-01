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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:42

"Адмирал" не сыграет в КХЛ в следующем сезоне

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Адмирал" (Владивосток) не будет участвовать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщила в среду пресс-служба правительства Приморского края

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Отмечается, что региональный оперативный штаб региона по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, и министерством спорта Приморья приостановили заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021.

"Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В министерстве физической культуры и спорта Приморского края пояснили, что эти изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. В то же время решение не затронет юношеские и детские команды.

"Адмирал" дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/14. Наивысшее достижение – выход в 1/8 финала Кубка Гагарина, первую стадию плей-офф. В сезоне-2019/20, досрочно завершившемся из-за вспышки коронавируса, команда заняла последнее место в Восточной конференции регулярного чемпионата.

В свою очередь, футбольный клуб "Луч" (Владивосток) опустится в 3-й дивизион российского первенства, считающийся любительским. Сейчас же "Луч" играет в первенстве ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по значимости дивизион в отечественном футболе), где занимает 16-е место. В свое время команда выступала в премьер-лиге.

хоккей КХЛ

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