Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.

Таким образом, позиции национальной команды страны в рейтинге не изменились.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. В той же последовательности, что и в предыдущей версии рейтинга, за бельгийцами в топ-10 располагаются Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Фактически из-за паузы в спортивном сезоне, вызванной пандемией коронавируса, рокировок в рейтинге не произошло. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 20 февраля.