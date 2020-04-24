Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала состав групп на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией. Еще один представитель группы определится по итогам квалификационного отбора.

Группу A составили Канада, США, Германия и Китай, группу C – Финляндия и Швеция плюс две сборные, которые успешно пройдут квалификационный турнир.

Составы групп был сформированы на основе рейтинга ИИХФ. На первом месте рейтинга находится сборная Канады, а Россия занимает второе место.

Действующими победителями зимней Олимпиады являются российские хоккеисты. Они выиграли золото Игр-2018, представляя команду "Олимпийские атлеты из России".