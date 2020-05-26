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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15

"Милан" рассказал о характере травмы Ибрагимовича

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" подтвердил, что нападающий команды Златан Ибрагимович получил травму, однако опроверг, что у шведа случился разрыв ахиллова сухожилия.

СпортЗлатан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировкеЧитать подробнее

"На вчерашней тренировке Златан Ибрагимович получил травму мышцы правой голени, - говорится в сообщении. – Ахиллово сухожилие абсолютно не повреждено".

Согласно информации, через десять дней футболиста ожидает новое обследование.

Накануне СМИ сообщали о том, что у Ибрагимовича, вероятно, произошел разрыв ахиллова сухожилия. Характер такой травмы, как правило, выбивает спортсмена из строя на длительный срок.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. Как сообщалось на сайте клуба, соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, его условия предусматривают опцию продления контракта еще на сезон. При этом в апреле нынешнего года СМИ писали о готовности шведа покинуть "Милан".

В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона (прерван из-за пандемии коронавируса) Ибрагимович забил три мяча.

футбол Златан Ибрагимович

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