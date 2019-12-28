Ибрагимович перешел в "Милан"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщается на сайте "Милана", соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, его условия предусматривают опцию продления контракта еще на сезон.

Ибрагимович ранее уже играл за "Милан" и по разу выиграл с ним чемпионат (20010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Впрочем, титулы его "преследовали" и в других клубах. После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Лишь в предыдущем, американском клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович обошелся без трофеев.