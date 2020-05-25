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Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.

СпортСМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезонаСМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезонаЧитать подробнее

Как сообщает Sky Sports Italia, врачи подозревают разрыв у игрока ахиллова сухожилия. Если диагноз подтвердится, футболист выйдет из строя на продолжительный срок – как минимум до конца сезона, который в Италии еще не возобновился.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. Как сообщалось на сайте клуба, соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, его условия предусматривают опцию продления контракта еще на сезон. При этом в апреле нынешнего года СМИ писали о готовности шведа покинуть "Милан".

В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона Ибрагимович забил три мяча.

Ибрагимович – один из самых титулованных футболистов мира. После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Лишь в предыдущем, американском клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович обошелся без трофеев.

футбол Златан Ибрагимович

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