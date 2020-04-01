СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович готов покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что на карьерные планы 38-летнего шведа повлияли кадровые решения руководства клуба. А именно – увольнение Звонимира Бобана с поста руководителя футбольного департамента "Милана".

Звонимир Бобан сыграл ключевую роль в возвращении Ибрагимовича в "Милан". Ожидалось, что в следующем сезоне игра команды будет строиться именно вокруг шведа.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года. Как сообщалось на сайте клуба, соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона (который, пока, еще неизвестно, когда закончится), его условия предусматривают опцию продления контракта еще на сезон.

В матчах чемпионата Италии нынешнего сезона Ибрагимович провел три гола.

Ибрагимович ранее уже играл за "Милан" и по разу выиграл с ним чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Ибрагимович – один из самых титулованных футболистов мира. После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Лишь в предыдущем, американском клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович обошелся без трофеев.