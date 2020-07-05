Выход из самоизоляции автолюбители отметили мастер-классом "Авто года" в Подмосковье

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Дмитровском районе Московской области прошел традиционный мастер-класс "Авто года-2020", организованный проектом "Автомобиль года в России".

Участники автопраздника – экипажи на минивэнах Volkswagen Т6.1 – боролись за призы, как поездками на трассе М-11 Нева, так и соответствующими маневрами на площадках центра активного отдыха X-Land.

"При поддержке "Автодор ‒ Платные Дороги", - напоминают организаторы, - маршрут общей длиной 165 км проложили по скоростной трассе высшей технической категории М-11 "Нева" (Москва ‒ Санкт-Петербург). М-11 "Нева" стала первой новой автомобильной дорогой, построенной в европейской части современной России. Инновационное покрытие, шумоизоляция, качественная разметка: путешествовать по таким дорогам ‒ одно удовольствие".

"Еще лучше, когда можно сочетать приятное с полезным. Например, посоревноваться в мастерстве вождения, померяться силой, ловкостью и знаниями. Вам только кажется, что заехать с прицепом в гараж ‒ проще простого для опытного водителя, а учить ПДД и правила обслуживания автомобиля ‒ вообще для новичков. Хорошо укомплектовать свое авто пассажирами и багажом ‒ это высший пилотаж, да и с логическими задачами от TOTAL справится далеко не каждый. Приятный бонус ‒ красивые фотографии и видео, которые с гордостью можно выложить в свой блог", - отметили в "Автомобиле года в России".

После серии заданий, в которую также, в частности, вошли интеллектуальная викторина и манипуляции радиоуправляемым роботом Caiman Commando, выявился победитель. Им стал экипаж "Туда-Сюда", в состав которого вошли Алексей Кожевников, Андрей Супранович "Большой спорт", Александр Тарасов (Carsguru), Михаил Татарицкий ("5 колесо"). Всего участие приняли шесть экипажей, составленных из журналистов, блогеров, автолюбителей.

Руководитель "Авто года" Владимир Безукладников поблагодарил свою команду "которая в жестком режиме работала для вас". "Спасибо всем партнерам, благодаря которым мы провели мероприятие и, конечно же, большое спасибо участникам, которые создали атмосферу этого дня", - отметил также он.

Неформальным девизом, витавшим в кулуарах мероприятия, была "свобода после самоизоляции". А закрытие автомобильного праздника состоялось под песню "Я свободен" Валерия Кипелова.

Сам мастер-класс по дате совпал с официальным стартом сезона чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", который долго не мог начаться из-за пандемии.