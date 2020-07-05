"Оренбург" уступил "Рубину" после пропуска двух матчей из-за COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 нанесли поражение "Оренбургу" в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

На 67-й минуте точный удар нанес футболист "Рубина" Денис Макаров.

Ранее "Оренбург" пропустил два матча РПЛ – против "Краснодара" и "Урала" в связи с массовыми заражениями COVID-19. В связи с этим клубу были присуждены технические поражения со счетом 0:3. В воскресенье стало известно, что региональное отделение Роспотребнадзора разрешило оренбургской команде сыграть против "Рубина".

В настоящее время "Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице – 23 очка. "Рубин" – на 12-й строчке, 30 баллов.