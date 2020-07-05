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"Уфа" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Уфа" и "Урал" со счетом 1:1 завершили матч 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 66-й минуте встречи, прошедшей в столице Башкортостана, гостей вывел вперед Отман Эль-Кабир. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте Денис Терентьев провел ответный гол.

"Уфа" доигрывала матч в меньшинстве: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил Йонуц Неделчяру.

"Уфа" набрала 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. У "Урала" на балл меньше, команда – на девятом месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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