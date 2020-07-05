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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50

"Оренбургу" с массовыми случаями COVID-19 разрешили сыграть против "Рубина"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Оренбургу" разрешено сыграть в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в выездном матче с казанским "Рубином".

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"Футбольный клуб "Оренбург" предоставил оперативному штабу РПЛ всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

"В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет", - отметили в пресс-службе.

Матч пройдет 5 июля в Казани.

Ранее сообщалось, что в "Оренбурге" было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом среди игроков и персонала клуба.

1 июня сообщалось, что Роспотребнадзор отказал в проведении матча РПЛ "Оренбург" - "Урал".

Также "Оренбург" не смог сыграть с "Краснодаром" по той же причине и ему было присуждено техническое поражение.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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