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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38

РПЛ сдвинула начало матчей "Оренбурга" в ожидании аномальной жары

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига решила перенести время начала домашних матчей "Оренбурга" против ЦСКА и "Ростова" в рамках чемпионата России по футболу.

"Матчи "Оренбурга" с ЦСКА и "Ростовом" начнутся позже. Перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Так, матч 27-го тура "Оренбург" - ЦСКА начнется на в 16:00 мск (18:00 по местному времени), как планировалось, а в 18:00 мск.

Начало игры 28-го тура с "Ростовом" перенесено с 14:00 мск на 18:30 мск.

Сейчас "Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 23 очка, что на одно меньше, чем у располагающихся строчкой выше "Крыльев Советов". Шесть баллов "Оренбург" не досчитался автоматически: команда засчитали технические (0:3) поражения за неявки на игры против "Краснодара" и "Урала" из-за вспышки COVID-19 в команде.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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