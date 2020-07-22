Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.

Оба забили по 17 мячей, причем один из голов Азмун провел в матче заключительного тура против "Ростова" (2:1).

При этом РПЛ уточнила, что лучшим бомбардиром признан Азмун - "по наименьшему числу голов с пенальти". Азмун с пенальти провел один гол, Дзюба – семь.

Третье место в споре бомбардиров занял нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко – 15 голов.

Матчами 30-го тура в среду завершился чемпионат России по футболу. Его победителем стал "Зенит", серебро завоевал "Локомотив", бронзу – "Краснодар".