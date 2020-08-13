"РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой команды "РБ Лейпциг" со счетом 2:1 нанесли поражение мадридскому "Атлетико" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 50-й минуте Даниэль Ольмо вывел "РБ Лейпциг" вперед. На 71-й Жоау Фелиш, реализовав пенальти, сравнял счет. На 88-й минуте Тайлер Адамс провел победный для немецкого клуба гол.

В полуфинале "РБ Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ, который накануне со счетом 2:1 победил итальянскую "Аталанту".

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.