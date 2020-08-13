Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43

ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов

ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Футболисты французского клуба "ПариСен-Жермен" со счетом 2:1 нанесли поражение итальянской "Аталанте" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

На 26-й минуте экс-футболист "Спартака" Марио Пашалич вывел "Аталанту" вперед.

Победный для итальянской команды счет продержался до 90-й минуты, когда Маркиньос провел ответный гол. На третьей компенсированной минуте Эрик Шупо-Мотинг забил решающий мяч.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания).

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

В Международной федерации хоккея рассматривают перенос ЧМ-2021 из Минска

ВФЛА выплатила долг World Athletics

ВФЛА выплатила долг World Athletics

Минспорта выделит ВФЛА субсидию на выплату долга перед World Athletics

Комиссия признала ошибки при назначении пенальти в ворота"Спартака"

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России

Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России

"Шахтер" и "Севилья" вышли в полуфинал Лиги Европы

Даниил Дубов проиграл в полуфинале итогового турнира Шахматного тура

"Локомотив" выиграл у "Рубина" в матче РПЛ

"Зенит" выиграл у "Ротора" в матче РПЛ

Что случилось этой ночью: вторник, 11 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');