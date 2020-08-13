ПСЖ стал полуфиналистом Лиги чемпионов

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Футболисты французского клуба "ПариСен-Жермен" со счетом 2:1 нанесли поражение итальянской "Аталанте" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

На 26-й минуте экс-футболист "Спартака" Марио Пашалич вывел "Аталанту" вперед.

Победный для итальянской команды счет продержался до 90-й минуты, когда Маркиньос провел ответный гол. На третьей компенсированной минуте Эрик Шупо-Мотинг забил решающий мяч.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания).

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.