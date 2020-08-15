"Зенит" выиграл у "Ростова" в чемпионате России по футболу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение "Ростову" в гостевом матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Голы в составе действующих чемпионов России провели Сердар Азмун (23-я минута) и Деян Ловрен (87). Гол Азмуна состоялся после неудачно выполненного им пенальти: футболист "Зенита" добил мяч в створ после того, как вратарь "Ростова" Сергей Песьяков отразил удар.

"Зенит" доигрывал матч в меньшинстве: на 78-й минуте вторую желтую карточку получил Ярослав Ракицкий.

В активе "Зенита" сейчас 6 очков, у "Ростова" – 3.