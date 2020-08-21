Капитан МЮ арестован за нападение на полицейских в Греции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Греческая полиция арестовала нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра за агрессивные действия в отношении местных страж правопорядка.

Как сообщает Daily Mail, защитник сборной Англии находился в компании своих друзей на греческом острое Миконос, где у них возник конфликт с группой других отдыхающих. К инциденту, который произошел у одного из баров в ночь на пятницу, подоспела полиция, на которую в итоге переключился Магауйар вместе с приятелями.

Отмечается, что полицейские получили от группы лиц, в которую входил футболист, удары руками и ногами. В результате Магауайр с друзьями был доставлен в полицейский участок. В пятницу им будет предъявлено "обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах".

Между тем, Daily Mail отмечает, что 27-летний Магуайр ранее в четверг был изображен выпивающим на вечеринке у бассейна с другими игроками МЮ" Маркусом Рэшфордом и Брэндоном Уильямсом.

Гарри Магуайр стал игроком "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, перейдя из "Лестера".