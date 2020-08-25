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Черчесов объяснил невызов Соболева в сборную его конфликтом с Дзюбой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

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"Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артемом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

"Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артемом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации", - отметил главный тренер сборной России.

Конфликтная ситуация между Дзюбой и Соболевым, едва не переросшая в рукопашную, произошла в недавнем кубковом матче "Зенита" и "Спартака".

Дзюба является старожилом сборной России, одним из творцов ее успеха (выход в четвертьфинал) на домашнем чемпионате мира-2018. Форвард "Зенита" стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата России. Соболев, ставший одним из самых результативных игроков прошлогоднего чемпионата и забивавший уже в нынешнем, за сборную еще не играл.

Во вторник был обнародован список игроков, вызванных в сборную России на подготовку к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии. Дзюба в списке традиционно присутствует, Соболев - отсутствует.

футбол Артем Дзюба Станислав Черчесов Александр Соболев ФК Зенит ФК Спартак

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