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"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу
Футболист "Зенита" Далер Кузяев (номер 14, в синем) забивает второй мяч в ворота "Спартака"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче 1/2 финала Кубка России по футболу.

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На 24-й минуте "Зенит" вышел вперед благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти. Назначение 11-метрового удара состоялось после просмотра арбитром Сергеем Ивановым видеоповтора игрового эпизода в штрафной площади "Спартака".

На первой компенсированной к первому тайму минуте Александр Соболев сравнял счет, однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Зенита": гол провел Далер Кузяев (45+3 минуты).

Во втором тайме забитых мячей не было.

В финале "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками", который в 1/2 финала нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" (3:1).

Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

футбол Кубок России по футболу

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