"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
На 24-й минуте "Зенит" вышел вперед благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти. Назначение 11-метрового удара состоялось после просмотра арбитром Сергеем Ивановым видеоповтора игрового эпизода в штрафной площади "Спартака".
На первой компенсированной к первому тайму минуте Александр Соболев сравнял счет, однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Зенита": гол провел Далер Кузяев (45+3 минуты).
Во втором тайме забитых мячей не было.
В финале "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками", который в 1/2 финала нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" (3:1).
Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.