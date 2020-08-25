Назван состав сборной России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией

Артем Дзюба Фото: Reuters

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией.

Всего в списке значится 26 футболистов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Список выглядит следующим образом:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва);

защитники - Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);

полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив" Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Динамо" Москва), Евгений Луценко ("Арсенал" Тула), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

Россияне сыграют с сербами 3 сентября в Москве, с венграми - 6 сентября в Будапеште.