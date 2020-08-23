"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 нанесли поражение столичному "Локомотиву" в матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 10-й минуте "Локомотив" повел в счете, гол провел Мурило.

На 53-й минуте спартаковец Джордан Ларссон сравнял счет, на 81-й отличился его партнер по команде Александр Соболев.

"Спартак" набрал 8 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Он на четыре балла отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

"Локомотив" – на четвертом месте, 7 очков.

Этим матчем завершилась программа четвертого тура РПЛ.