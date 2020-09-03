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РПЛ определила самый красивый гол августа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич стал автором самого красивого гола чемпионата Российской премьер-лиги в августе, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лауреатом месяца стал его гол в ворота петербургского "Зенита" в матче третьего тура чемпионата. На 26-й минуте игры, прошедшей в Петербурге, Влашич дальним ударом поразил ворота "Зенита", благодаря чему ЦСКА смог сравнять счет. Впрочем, по ходу игры "Зенит" вырвал победу – 2:1.

В голосовании приняли участие болельщики в социальной сети "ВКонтакте", эксперты телеканала "Матч Премьер", а также самой РПЛ.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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