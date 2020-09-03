РПЛ определила самый красивый гол августа
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич стал автором самого красивого гола чемпионата Российской премьер-лиги в августе, сообщает пресс-служба РПЛ.
Лауреатом месяца стал его гол в ворота петербургского "Зенита" в матче третьего тура чемпионата. На 26-й минуте игры, прошедшей в Петербурге, Влашич дальним ударом поразил ворота "Зенита", благодаря чему ЦСКА смог сравнять счет. Впрочем, по ходу игры "Зенит" вырвал победу – 2:1.
В голосовании приняли участие болельщики в социальной сети "ВКонтакте", эксперты телеканала "Матч Премьер", а также самой РПЛ.
⚽ Пушечный удар @niksivlasic_ в матче #ЗенитЦСКА стал лучшим голом августа ⠀ 📊 За гол Николы проголосовали эксперты Матч Премьер и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол Алексея Миранчука ⠀ ⚽ Marvelous kick by Nikola Vlasic is the best goal in August! ⠀ 📊 Fans and official broadcaster Match Premier experts cast their votes for Nikola, #RPL experts have chosen goal by Aleksey Miranchuk ⠀ #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #GoalOfTheMonth