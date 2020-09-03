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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к футболисту ЦСКА Влашичу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" заинтересовалась в переходе полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

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Как сообщает 24sata.hr интерес "Барселоны" к хорвату возник после назначения на пост главного тренера команды Рональда Кумана. Под его руководством Влашич играл в английском "Эвертоне".

Однако издание отмечает, что потенциальных покупателей может отпугнуть сумма отступных в размере 35 млн евро. Финансовая ситуация клубов пошатнулась из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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