СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к футболисту ЦСКА Влашичу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" заинтересовалась в переходе полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Как сообщает 24sata.hr интерес "Барселоны" к хорвату возник после назначения на пост главного тренера команды Рональда Кумана. Под его руководством Влашич играл в английском "Эвертоне".

Однако издание отмечает, что потенциальных покупателей может отпугнуть сумма отступных в размере 35 млн евро. Финансовая ситуация клубов пошатнулась из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года.