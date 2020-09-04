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Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Велогонщик Павел Свешников скончался на Гран-при Москвы, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки.

"Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти", - говорится в сообщении.

велоспорт Москва

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